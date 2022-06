Skull & Bones classificato dall'ESRB suggerisce che la data di uscita potrebbe essere confermata a breve

Skull & Bones è stato classificato dall'ERSB, il che fa sperare che la data di uscita sia imminente.

La notizia segue le conferme del rating board anche in altre parti del mondo, tra cui Brasile e Australia, e la fuga di notizie del video tutorial di Skull & Bones, della durata di quattro minuti, che Ubisoft ha poi confermato essere reale.

La descrizione condivisa sul sito web dell'ESRB è la seguente:

"Si tratta di un gioco d'azione di combattimento navale in cui i giocatori assumono il ruolo di un naufrago emarginato in viaggio per diventare un capitano pirata", spiega il sito. "Mentre affrontano le missioni, i giocatori potranno esplorare gli insediamenti e ingaggiare drammatiche battaglie navali".

"Da una prospettiva in prima persona, i giocatori comandano la loro ciurma per sparare con i cannoni contro gli avversari (ad esempio, navi da guerra, navi mercantili, insediamenti/forti) nel tentativo di ottenere bottino/beni. Le navi nemiche possono essere speronate e abbordate, dando luogo a brevi scene in cui i membri dell'equipaggio si sparano o si colpiscono a vicenda".

Per quanto riguarda il combattimento, è descritto come caratterizzato principalmente da "colpi di arma da fuoco/cannone". La classificazione Mature potrebbe essere dovuta all'uso di un linguaggio offensivo, a "effetti di schizzi di sangue" e ad "alcuni territori che raffigurano cadaveri impalati su spuntoni o appesi a cappi; le spiagge possono raffigurare cadaveri e grosse macchie di sangue in seguito alla battaglia".

"Gli insediamenti occasionalmente contengono bordelli e prostitute che chiamano i giocatori quando vengono avvicinati" con frasi romantiche come "Vieni a spendere le tue monete su di me".

La valutazione indica anche che il gioco includerà acquisti in-app, ma il sito non specifica di cosa si tratti.

Originariamente rivelato all'E3 2017, Skull & Bones - sviluppato da Ubisoft Singapore - doveva inizialmente uscire su Xbox, PS4 e PC l'anno successivo. Tuttavia, ora è stato soggetto a due rinvii ufficiali, uno nel 2018 e un altro nel 2019. Poi, la scorsa estate (Q2 2021), abbiamo appreso che il gioco piratesco sarà lanciato nel corso dell'anno finanziario 2022-2023, che termina a marzo 2023.

Secondo le indiscrezioni, il tanto atteso gioco di pirati di Ubisoft, Skull & Bones, sarà ufficialmente rivelato il mese prossimo insieme a una data di uscita. Si dice che il publisher abbia in programma di presentare il gioco nella settimana che inizierà il 4 luglio, lasciando intendere che presto potremo avere una data di uscita e maggiori dettagli sulle caratteristiche del gioco.

