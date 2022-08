Skyrim, una mod permette di giocare nei panni della Mano D’Argento

The Elder Scrolls: Skyrim è ormai una pietra miliare del mondo videoludico. Con le sue enne-mila versioni per qualsiasi console del passato e del presente (e forse anche del futuro, chissà), questo titolo RPG di Bethesda assume sempre nuova vita grazie ad una community omni presente che sforna a piè sospinto mod che aggiungono nuova linfa alla storia del gioco, che già di suo non è di certo povera di quest principali e secondarie.

Tutti abbiamo fatto parte del clan dei Compagni, lupi mannari che nella loro quest devono affrontare i cacciatori umani che vogliono sterminarne la razza: il clan dei “Mano D’argento”. Tuttavia nessuno ha mai potuto mettersi nei panni di quest’ultimi per affrontare e cacciare lupi mannari. Almeno fin’ora.

Infatti grazie alla mod “Dawn of the Silver Hands” di AndersonPaschoalon, potremo guidare il nostro Dragonborn all’interno del clan e combattere i Compagni. Per essere il più possibile “lore-friendly” la mod ci permette di seguire la medesima quest che viviamo con il gruppo dei lupi mannari, ma dal punto di vista dei loro cacciatori. Dovremo scoprire i pezzi mancanti di Wuuthrad, difendere Gallow Rock dai compagni e combattere per Jorrvaskr (il quartiere di comando dei compagni).

Se invece volete provare una zombie shooter potete leggere il nostro articolo qui

Fonte: The Gamer