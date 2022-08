Sleeping Dogs compie 10 anni: un titolo cult ma senza futuro nei videogiochi?

Sleeping Dogs il 14 agosto ha compiuto 10 anni e il silenzio attorno ad un potenziale sequel rimane ancora motivo di tristezza per i fan. Il gioco, uscito nel 2012, girava attorno alla vita del poliziotto Wei Shen, il quale dopo esser riuscito ad infiltrarsi nella Triade viene coinvolto in una guerra tra bande per il dominio di Hong Kong.

Sleeping Dogs è stato accolto benissimo dai fan che ne hanno elogiato non solo la storia, ma anche le diverse meccaniche di combattimento e gameplay. Insomma, stiamo parlando di un gioco che ha saputo bilanciare molto bene narrativa e azione.

Sfortunatamente le vendite del gioco non hanno soddisfatto gli obiettivi di Square Enix e così un eventuale sequel è stato accantonato. Nel 2014 è stata lanciata una versione rimasterizzata di Sleeping Dogs, che conteneva anche tutti i DLC usciti in seguito.

Da tempo tuttavia si parla di un "ritorno" di Sleeping Dogs, non sotto forma di sequel ma di film: Donnie Yen, noto per Star Wars e IP Man, aveva annunciato che avrebbe interpretato il protagonista Wei Shen in un adattamento live-action del gioco, ma anche qui non ci sono state più informazioni a riguardo.

Solo nel 2020 Yen attraverso Twitter aveva dichiarato di essere al lavoro su un nuovo film, condividendo l'hashtag #SleepingDogs. Qualcosa infine si sta smuovendo per questo sfortunato gioco? I fan lo sperano e non vedono l'ora di sentir parlare ancora di Wei Shen, in un modo o nell'altro.

Fonte: GameRant