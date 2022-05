Sly Cooper per PS5 in arrivo? Il reveal suggerito da un insider

Un noto insider ha anticipato quando PlayStation potrebbe scegliere di rivelare la sua tanto vociferata new entry nella serie Sly Cooper.

Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo sentito numerose voci relative a un nuovo Sly Cooper per PlayStation 5. E mentre i dettagli sono ancora scarsi su come potrebbe finire questo revival, ora abbiamo un'idea migliore su quando potrebbe avvenire il reveal.

L'insider Nick Baker ha detto di non credere che nessun annuncio relativo al nuovo Sly Cooper per PS5 arriverà il prossimo mese a giugno. Negli ultimi giorni, sono circolate voci sul fatto che Sony potrebbe organizzare un nuovo evento in stile State of Play entro il mese. Anche se ciò dovesse accadere, Baker non pensa che Sly Cooper sarà annunciato in questo momento. Invece, ha affermato che il reveal dovrebbe avvenire in una data successiva nel 2022.

Queste nuove informazioni di Baker sono degne di nota perché corroborano una voce precedente di Sly Cooper. All'inizio di questa primavera, un altro rinomato insider di videogiochi ha condiviso dettagli simili e ha affermato che PlayStation non avrebbe rivelato nulla relativo a Sly Cooper fino alla seconda metà del 2022.

Anche se nulla di tutto ciò è ancora ufficiale, il fatto che due diversi insider stiano condividendo più o meno le stesse informazioni su Sly Cooper fa ben sperare riguardo un annuncio più avanti nel 2022.

