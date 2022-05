Sniper Elite 5 è stato rimosso dall'Epic Games Store

Neanche il tempo di essere pubblicato e già i primi problemi. Nonostante un'impatto sulla critica abbastanza buono, Sniper Elite 5 è incappato in un misterioso problema con Epic Games Store: infatti il gioco, è risultato essere disponibile su PC solo attraverso Steam e Windows Store.

Non è chiaro il motivo e nonostante l'intervento degli sviluppatori sulla vicenda sulle pagine di VGC, il mistero rimane:

"In seguito a circostanze oltre il nostro controllo, Sniper Elite 5 non è stato pubblicato su Epic Games Store al lancio, ma sarà pubblicato su tale piattaforma in futuro. Ci scusiamo per ogni inconveniente. Se avete eseguito il pre-ordine tramite Epic Games Store, dovreste ricevere un risarcimento. Se non accade, per favore chiedere aiuto a questo indirizzo [Epic Games Player Support]".

Non sappiamo altro ma è strano che una cosa del genere avvenga proprio nel momento del rilascio ufficiale. Vi terremo aggiornati ma nel frattempo, questa è la sinossi del nuovo capitolo di Sniper Elite:

"Francia, 1944 – Chiamato a svolgere un'operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese. Ben presto si viene a conoscenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l'Europa: l'operazione Kraken."

Fonte: VGC