Sniper Elite 5 e le funzionalità delle Kill Cam nel nuovo trailer

Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer, insieme a nuovi screenshot, per il prossimo Sniper Elite 5. Il trailer e gli screenshot mostrano la nuova Kill Cam migliorata del gioco, una funzionalità per cui il franchise è diventato famoso.

Il team ha spiegato le nuove funzionalità di Kill Cam nella descrizione del suo trailer. Mentre i vecchi giochi Sniper Elite si concentravano sul mostrare ai giocatori la Kill Cam appositamente per i colpi con i fucili, Sniper Elite 5 ora mostrerà anche la Kill Cam per "tiri particolarmente chirurgici" con mitra e pistole.

I giocatori avranno anche il controllo della Kill Cam in tempo reale, secondo lo studio, consentendo loro di regolare la velocità del filmato della Kill Cam, così come altri aspetti come l'angolazione della telecamera. I giocatori avranno anche la possibilità di regolare la frequenza delle Kill Cam dai menu del gioco, inclusa la possibilità di disabilitarla completamente.

Sniper Elite 5 arriverà su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 26 maggio. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.

Fonte: DSOG