Soccer Story è un RPG sul calcio in arrivo su PC e console

L'editore No More Robots e lo studio di sviluppo PanicBarn hanno annunciato Soccer Story, un nuovo videogioco RPG open world incentrato sulla risoluzione di enigmi e sul salvataggio del mondo con un magico pallone da calcio.

Il videogioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam e sarà disponibile anche su Google Stadia e Xbox Game Pass. La registrazione per la beta che si terrà su PC è ora disponibile sul sito web del titolo.

"È passato un anno da quando La Calamità ha infranto le fondamenta del calcio come lo conosciamo. Da allora, Soccer Inc. ha assicurato che nessun'anima può nemmeno guardare un pallone da calcio, tanto meno calciarlo. Ma questa è solo la calma che precede la tempesta. Una palla magica ha scelto te, il salvatore del calcio, e a te è stato affidato il compito di salvare il futuro di questo sport e riportare l'armonia nel mondo", si legge nella breve descrizione ufficiale. Il titolo promette di avere grandi dosi di un bel senso dell'umorismo.

Soccer Story è definito come un vasto gioco di ruolo open world con missioni principali e secondarie da completare in più di 15 ore di gioco. Lo studio di sviluppo promette un'ampia varietà di attività ed eventi a cui partecipare, oltre alla possibilità di costruire la propria carriera calcistica e combattere contro squadre agguerrite mentre si completa una storia per giocatore singolo piena di personaggi stravaganti, missioni e pazzi sport legati al calcio. Inoltre, va notato che il gioco sarà caratterizzato dal multiplayer locale per un massimo di quattro persone.

Fonte: Rock Paper Shotgun