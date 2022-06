Sonic 2 raggiunge i 400 milioni di dollari al botteghino, insidiando il film su Uncharted

Dopo il primo sorprendente film su Sonic, il secondo capitolo si sta confermando su ottimi livelli, arrivando a raggiungere i 400 milioni di dollari al box office. Una cifra non tanto distante da Uncharted con protagonista Tom Holland, uscito però tre mesi prima.

Sonic 2 si trova in questo momento al quinto posto come film tratto da un videogioco, un risultato impensabile fino a qualche anno fa ma dimostrazione di come sia possibile realizzare opere di questo tipo quando si hanno voglia e competenze. Il film su World of Warcraft invece, al primo posto di questa speciale classifica sembra ancora piuttosto lontano, con circa altri 40 milioni in più rispetto alla cifra attuale raggiunta da Sonic.

Il successo di Sonic oltre il mondo dei videogiochi però non si arresterà certo qui: è già in cantiere un terzo film ma soprattutto, arriverà una serie TV targata Netflix con protagonista Knuckles, sempre il live-action.

Fonte: PSU