Sonic 3 – Il Film ha una data di uscita

Paramount Pictures e Sega hanno rivelato la data di uscita del prossimo film di Sonic the Hedgehog.

Annunciato su Twitter dall'account ufficiale del franchise cinematografico, Sonic 3 - Il Film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2024.

Il terzo film è stato annunciato quest'anno. Oltre al film, il CEO di Sega Haruki Satomi ha anche rivelato che ci sarà una serie live-action basata su Knuckles, la cui uscita è prevista per il 2023.

Il primo Sonic the Hedgehog è stato abbastanza criticato quando è stato pubblicato un primo trailer, ma alla fine il film è stato accolto calorosamente, spingendo la produzione di un sequel uscito nell'aprile di quest'anno e di un terzo film di cui abbiamo appena ricevuto la data di uscita.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Per quanto riguarda i videogiochi, Sega si sta preparando per l'uscita di Sonic Frontiers, prevista per quest'anno. I dettagli su Sonic Frontiers sono apparsi un po' ovunque, e i più recenti riguardano alcune delle abilità sbloccabili di Sonic nel prossimo gioco "open zone".

Fonte: Gamingbolt.