Sonic reimmaginato da un fan nello stile beat-em-up di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Recentemente vi abbiamo mostrato il lavoro di un talentuoso pixel artist che ha reimmaginato il classico titolo per Game Boy Super Mario Land sul successore della console portatile, il Game Boy Advance.

Si trattava di un'incantevole rappresentazione del gioco con sprite mozzafiato e colori vivaci, e ora l'artista ha rivolto la sua attenzione al franchise di Sonic.

Pubblicando una nuova serie di immagini su Twitter, @huttaburger ha reimmaginato Sonic the Hedgehog nello stile del recente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, mostrando i personaggi di Sonic, Tails, Knuckles e Amy mentre scendono in strada per combattimenti ravvicinati.

Wouldn't a modern Sonic beat-em-up title like TMNT: Shredder's Revenge be cool? I drew what I would want it to look like! pic.twitter.com/kRk1q3Khjm