Sonic Frontiers richiederà 20-30 ore per essere completato

Dopo tutte le informazioni che sono arrivate su Sonic Frontiers, il nuovo gioco dell'amato porcospino blu si preannuncia enorme.

Il creative officer di Sonic Team, Takashi Iizuka, ha parlato in precedenza dell'ispirazione alla base del mondo "Open Zone". Il director Morio Kishimoto ha ora dichiarato a IGN che il giocatore medio impiegherà dalle 20 alle 30 ore per completare il gioco.

Per i completisti che vogliono vedere tutto, questa cifra potrebbe facilmente raddoppiare. Nel corso del viaggio Sonic sbloccherà nuove abilità. Come osserva Kishimoto, "anche se potrebbe essere insolito per un platform a livelli, abbiamo deciso di implementare un albero delle abilità e la possibilità di far salire Sonic di livello".

La velocità di Sonic, che può essere aumentata, è indicata da un tachimetro aggiornabile. Kishimoto ha anche anticipato che i giocatori potranno fare una speedrun del gioco (come nei giochi precedenti). "Nei titoli precedenti, i fan di Sonic hanno apprezzato le sfide a tempo per ogni stage. Per Sonic Frontiers, fare una speedrun per l'intero gioco potrebbe essere una sfida divertente".

Sonic Frontiers è in uscita per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.