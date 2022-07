Sonic Frontiers avrebbe una data di uscita e interessanti dettagli trapelati su Steam

Finora, l'accoglienza di Sonic Frontiers è stata piuttosto mista, per non dire altro. Le prime impressioni durante il filmato di gioco non sono state abbastanza entusiaste. Fortunatamente, altri trailer che sono stati rilasciati da allora, come il trailer più recente, hanno avuto un'accoglienza molto migliore.

Per adesso non c'è ancora una data di uscita ma gli occhi di falco del web hanno scoperto su SteamDB alcune informazioni interessanti. Attraverso l'account Twitter TailsChannel infatti viene riportata la presunta data di lancio del gioco che dovrebbe essere secondo SteamDB l'8 novembre anziché il 1° settembre. Si legge tuttavia che questa potrebbe essere una data provvisoria pertanto non è sicura al 100%.

Non solo, ma come possiamo leggere, Sonic potrebbe avere anche il controverso sistema Denuvo che i giocatori odiano. Altri dettagli indicano la presenza di achievements, supporto al controller e a Steam Cloud.

A number of changes were detected on #SonicFrontiers' record page over on @SteamDB today.



👉 Denuvo third-party DRM added,

👉 Provisional date changed to 8 November 2022,

👉 Number of Steam features implemented.#SonicNews pic.twitter.com/5YX3HmhJ4h — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) July 19, 2022

Per adesso quindi si tratta semplicemente di indiscrezioni in quanto Team Sonic non ha ancora annunciato quale sia la data di uscita del nuovo gioco. Non ci resta che attendere.