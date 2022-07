Sonic Frontiers in nuovi dettagli su storia e coinvolgimento dello scrittore Ian Flynn

Sonic Frontiers cercherà di offrire una proposta rivoluzionaria non solo in termini di grafica, ma anche in termini di trama, con una storia molto più profonda che tratterà temi come la malinconia o la tragedia.

Tuttavia, i membri del team di sviluppo hanno ampliato queste informazioni attraverso un'intervista, chiarendo che il lavoro dello scrittore di fumetti Ian Flynn, un habitué del franchise, fa un ulteriore passo avanti nella narrazione permettendo loro di evadere dalla tipica storia di giochi platform dell'eroe contro il cattivo.

Il team spiega che Flynn vuole che i diversi titoli della saga siano interconnessi in qualche modo per soddisfare i vecchi fan, ma senza confondere quelli nuovi. Ci saranno riferimenti al personaggio e ad altri giochi precedenti nei dialoghi di Flynn, sebbene Sonic Team abbia fornito l'ambientazione e gli elementi principali della trama.

In relazione a Eggman, lo studio afferma che il villain avrà un ruolo importante nonostante sarà assente durante le prime ore di gioco. Anche così, dallo studio insistono sul fatto che il mistero sia una delle basi di Sonic Frontiers, con una proposta divertente ma che avrà un peso maggiore della sceneggiatura.

Il director Morio Kishimoto ha anche spiegato che all'interno del team e di SEGA vedono Frontiers come un'opportunità per espandere l'influenza di Sonic in Giappone, anche se per vedere se riuscirà a diventare il futuro del franchise dovremo aspettare che venga pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch alla fine di quest'anno, con una data di uscita ancora da annunciare.

Fonte: Nintendo Life