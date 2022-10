Sonic Frontiers ha un nuovo fumetto prequel, chiamato Convergence

Sonic Frontiers si appresta ad arrivare, una nuova avventura open map suddiviso da diverse isole che dovrebbe portare a un nuovo modo di affrontare le avventure del "porcospino blu".

Dopo qualche dubbio dovuto alle prime presentazioni, il nuovo Sonic potrebbe sorprendere ma ha anche bisogno di fondamenta narrative. Niente paura, perché negli ultimi giorni, SEGA ha pubblicato un fumetto che ha valenza di prologo proprio per Frontiers.

Sonic Frontiers Prologue: Convergence Part 2



Dr. Eggman is up to his most diabolical plan yet! Will Sonic & friends make it to the Starfall Islands in time to stop him? pic.twitter.com/FhD0PJ6WqF