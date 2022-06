Sonic Frontiers: ecco un lungo gameplay del nuovo open world dedicato al 'porcospino blu'

La moda degli open world sembra colpire anche i platform storici e anche SEGA ne è rimasta affascinata a tal punto da immergere Sonic su un'isola liberamente esplorabile, in Sonic Frontiers. Come annunciato ieri con un teaser, ecco il primo gameplay del titolo e probabilmente, farà parecchio discutere.

Grazie a IGN che lo sta coprendo in anteprima, possiamo vedere più di sette minuti di gameplay dove Sonic si muove alla sua solita velocità tra binari e rampe in un contesto assai realistico e che forse, esige una certa abitudine visiva per apprezzarlo appieno.

Come Elden Ring ha dimostrato, non basta solo creare un'enorme mappa ma bisogna incitare e incuriosire i giocatori a esplorarne ogni anfratto, cosa che con un platforming, potrebbe essere complicato. Ovviamente è ancora molto presto per darne giudizi e la build sembra lontana dall'esser definitiva (si spera almeno). L'uscita di Sonic Frontiers è prevista per questo inverno, praticamente su tutte le console e PC.