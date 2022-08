Sonic Frontiers riceverà nuovi dettagli alla Gamescom 2022

Dopo aver insistito più volte sul fatto che Sonic Frontiers arriverà entro la fine dell'anno, non abbiamo ancora ricevuto la notizia sulla sua data di uscita. Ciò potrebbe cambiare all'annuncio durante la Gamescom dove Sonic Frontiers sarà tra i protagonisti il 23 agosto durante la diretta della serata di apertura.

Il tweet include una nuova opera d'arte per il gioco di SEGA e una minacciosa promessa di una sorta di annuncio. Lo showrunner della Gamescom Opening Night Live, Geoff Keighley, promette "un nuovo sguardo e novità" per Frontiers, pertanto i fan della serie sono avvisati. L'appuntamento quindi è per il 23 agosto alle ore 20:00.

Il primo reveal del gameplay di Sonic Frontiers non è stato accolto bene dai giocatori che ne hanno criticato il design. Inoltre il gioco è stato anche di tendenza su Twitter poiché i fan chiedevano un rinvio per sistemare la grafica. Tutavia SEGA ha risposto a queste richieste insistendo sul fatto che il gioco non sarebbe stato rinviato.

