Sonic Frontiers non verrà rinviato e SEGA lo conferma ancora una volta

Durante un briefing del primo trimestre per l'anno fiscale terminato a marzo 2023, il vicepresidente esecutivo senior di SEGA Sammy Koichi Fukazawa e il vicepresidente esecutivo Makoto Takahashi hanno risposto a domande su una serie di argomenti.

Una domanda chiedeva se SEGA stesse considerando di posticipare il lancio di Sonic Frontiers per migliorarlo, in seguito al feedback dei giocatori e della stampa. "Non consideriamo di posticipare il lancio a questo punto", ha dichiarato ancora una volta la società.

“Nella comunicazione con gli utenti, intendiamo riflettere le parti che possono riflettersi nella sequenza temporale di sviluppo e creare empatia con gli utenti. L'IP di Sonic è un titolo cardine che venderemo a lungo termine in futuro e continueremo a rafforzarlo anche dal prossimo anno fiscale in poi".

"Abbiamo grandi aspettative per Sonic Frontiers, il titolo principale che dovrebbe essere lanciato questo inverno", si legge nella loro dichiarazione. “Grazie ai film, le vendite dei titoli di Sonic sono cresciute e anche la licenza di Sonic è stata influenzata positivamente. Questa volta ci si aspetta lo stesso effetto nel film, che è diventato un successo maggiore rispetto al precedente, e mentre miriamo ad espandere la portata dell'IP di Sonic, vogliamo anche puntare tutto sul nuovo titolo".

Nel frattempo Sonic Frontiers sarà tra i protagonisti della Gamescom con un nuovo trailer e dettagli.

Fonte: PSU