Sonic Frontiers, SEGA punta a ottenere 'valutazioni alte' sul suo prossimo gioco

SEGA ha ambizioni molto alte per il prossimo titolo del franchise di Sonic. Sonic Frontiers dovrebbe uscire alla fine di quest'anno e la società ha le idee ben chiare su cosa vuole da questo gioco.

Alla domanda durante una recente riunione con gli analisti e gli investitori riguardante gli obiettivi di qualità per il gioco, il CEO di SEGA Sammy Haruki Satomi e il CFO Koichi Fukazawa hanno dichiarato: "Abbiamo fissato obiettivi interni, poiché la correlazione tra i punteggi delle organizzazioni di valutazione esterna e le vendite è elevata in Europa e Nord America".

SEGA si riferisce ai punteggi che possono essere trovati su siti di aggregazione come Metacritic e Opencritic. In sostanza l'obiettivo della società è quello di ottenere i punteggi più alti nelle valutazioni. "Se il gioco ottiene un punteggio elevato, può diventare un gioco imperdibile e possibilmente generare sinergia con le vendite, quindi al momento stiamo lavorando sodo per migliorare la qualità del gioco in vista delle vendite per le festività natalizie".

Come ripetuto più volte, Sonic Frontiers uscirà alla fine di quest'anno su PC e console.

Fonte: VGC