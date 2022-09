Sonic Frontiers mostrato in un video in grado di farci una bella panoramica sul gioco

Sonic Frontiers torna a mostrarsi in una veste quasi riepilogativa, mostrando a grandi linee cosa ci aspetta dal discusso nuovo capitolo dedicato al porcospino blu. Come sappiamo infatti, la nuova veste open world, unita a uno stile che ha cercato di rendere il tutto più realistico non ha convinto tutti.

Ma Sonic Frontiers sembra essere migliorato molto rispetto il primo trailer di presentazione e questo trailer della durata di tre minuti circa, cerca di dimostrarlo. L'open world permette a Sonic e ai giocatori di esplorare zone completamente diverse tra loro, tra ambienti desertici, cittadini o lussureggianti pianure, il tutto sempre a folle velocità.

Non mancano nemmeno i combattimenti, come visto nello scorso video in cui abbiamo visto anche una boss fight. In questi frangenti saranno fondamentali i vari poteri di Sonic, utili anche nelle fasi puzzle, necessari per trovare dei segreti o necessari per l'avanzamento.

Sonic Frontiers arriverà l'8 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.