Sonic Frontiers: cosa significa la struttura 'Open Zone' del gioco? Ce lo spiega SEGA

Da diversi giorni Sonic Frontiers ha fatto parlare di sé grazie ad estratti di gameplay in cui possiamo vedere il porcospino blu vagare per un universo gigantesco definito da tutti come un open world. Tuttavia, come confermato da Morio Kishimoto, il director del gioco, in un'intervista condotta da IGN, Sonic Frontiers non è un gioco open world, ma una produzione che offre ai giocatori una "Open Zone". Cosa significa? Ecco la spiegazione.

"I platform composti da livelli hanno spesso una mappa del mondo. La nostra area aperta è la mappa del mondo, ma l'abbiamo resa giocabile. Una mappa del mondo giocabile che includa elementi di livello non è mai stata realizzata prima, quindi abbiamo dovuto inventare un nuovo nome. E quello che viene comunemente chiamato 'Mondo' in altri giochi ed è chiamato 'Zona' nei giochi Sonic. Così abbiamo preso questo nome e lo abbiamo unito a questa idea di mondo libero. Ecco di cosa tratta Open Zone", ha dichiarato Kishimoto.

La scelta di nominare il mondo di gioco in Open Zone e non Open World è stata fatta da Morio Kishimoto e dal suo team per due motivi. Il primo, per fare riferimento ai precedenti giochi di Sonic che hanno sempre avuto 'Zone' come livelli, come ad esempio Green Hill Zone. Il secondo è fare una distinzione con la mappa del mondo, che di solito si trova nei giochi platform, che consentono l'accesso a tutti i livelli di un gioco.

"Super Mario Bros. 3 è stato pubblicato in Giappone nel 1988. Credo che sia stato il primo gioco a presentare una mappa del mondo. Da allora questo sistema è stato utilizzato in innumerevoli platform. Vediamo una vera evoluzione di questa struttura come l'essenza del gioco di Sonic Frontiers".

Per Morio Kishimoto, questa Open Zone è quindi un'evoluzione del principio della Mappa del Mondo. Ma contrariamente a una mappa del mondo tradizionale, i livelli sono incorporati direttamente all'interno di questa area. Non è quindi necessario passare attraverso un portale per passare dalla mappa del mondo a un livello. Con Sonic Frontiers, quindi, tutto è fluido: non c'è caricamento ed è possibile passare da un livello all'altro in modo semplice.

Sonic Frontiers non ha una data di uscita, ma sarà disponibile a fine anno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: IGN