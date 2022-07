Sonic Frontiers e non solo? Takashi Iizuka sembra essere sicuro sul futuro del franchise

Sonic Frontiers porterà il franchise a nuovi livelli con il suo nuovo design "open-zone". Non solo ma il gioco ha anche lo scopo di aprire la strada al porcospino blu per i prossimi dieci anni. Con questo in mente, Game Informer ha recentemente incontrato il capo di Sonic Team, Takashi Iizuka, facendogli una serie di domande.

Tra queste una domanda spicca più delle altre: Takashi Iizuka sa già quale sarà il prossimo gioco di Sonic? La risposta, forse soprendentemente dato che Sonic Frontiers deve ancora uscire, è sì. Sfortunatamente il boss di Sonic Team in questo momento non può dire nient'altro.

Naturalmente, questo "prossimo" gioco potrebbe essere qualsiasi cosa, da un gioco 2D a uno 3D. Anche Iizuka potrebbe non riferirsi necessariamente a una continuazione diretta di Sonic Frontiers. Potrebbe semplicemente essere un gioco Sonic standalone e forse anche qualcosa come uno spin-off.

Un'altra interessante domanda chiede se vedremo mai un continuo di Sonic Adventures: la risposta di Iizuka fa ben sperare i fan visto che ha dichiarato che un giorno "potrebbe tornare".

Fonte: My Nintendo News