Sonic Frontiers ha un nuovo teaser trailer con del gameplay e domani arriva la presentazione estesa!

Dopo essere apparso ai The Game Awards di dicembre 2021, il nuovo Sonic Frontiers ha destato un po' di scetticismo dai fan duri e puri del franchise, a seguito di un maggiore realismo artistico forse per cavalcare l'onda dei lungometraggi cinematografici.

Dopo il rinvio a quest'anno, SEGA ha deciso di togliere definitivamente i veli al Sonic in salsa open world, mostrandone un primo teaser in grado di mostrare alcuni scorci del gioco, tra gamplay e soprattutto impatto visivo ma il bello, arriverà domani. La copertura esclusiva da parte di IGN permetterà infatti di mostrare il primo gameplay del titolo, sicuramente molto atteso a questo punto.

Nell'attesa, vi ricordiamo che l'uscita prevista per il nuovo Sonic è prevista per l'inverno di quest'anno, su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

"Un'esperienza come mai prima d'ora, accelera verso nuove vette e prova il brivido dell'alta velocità e della libertà dell'open world. Combatti potenti nemici mentre sfrecci attraverso le Isole Starfall: paesaggi ricchi di fitte foreste, cascate traboccanti, deserti frizzanti e altro ancora!"