Sonic Origins: un modder annulla la patch a cui stava lavorando perché il gioco 'fa schifo'

Sonic Origins ha alcuni problemi, ma è comunque una collezione che è stata accolta bene dai fan. Tuttavia scopriamo che i giocatori PC non si divertono affatto. Problemi grafici e di prestazioni hanno afflitto questa riedizione dei giochi Mega Drive sin dal lancio, con i modder che sono dovuti venire in soccorso. Tuttavia, un fan che stava lavorando ad una patch ufficiale del gioco si è tirato indietro.

BetterOrigins, un enorme mod che mirava a correggere dozzine di errori e bug, è stata cancellata. Il creatore Xanman afferma che scavare nei file del gioco lo ha portato a una conclusione: il gioco è "uno schifo assoluto". Per questo motivo, ha messo BetterOrigins in una pausa indefinita. Dice che potrebbe tornarci un giorno, ma per ora il messaggio è chiaro: "al diavolo questo gioco".

"Abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo di questo progetto. Dopo aver scavato davvero nei file di questo gioco, è diventato molto più chiaro che questo gioco è uno schifo assoluto", scrive Xanman sulla pagina GameBanana della mod. "Abbiamo corretto abbastanza in cui il gioco è un po' più funzionale ma in realtà, soprattutto senza script, non c'è molto che possiamo 'aggiustare' senza semplicemente rifare gli sprite".

Anche con lo sviluppo in fase di ritiro, BetterOrigins risolve ancora molti problemi, da una serie di correzioni di sprite, in modo che vengano visualizzati i colori e le animazioni corretti, alla modifica di altri vari errori apparenti nella grafica del gioco. Tuttavia per adesso il modder ha deciso di prendersi una pausa.

