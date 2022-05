Sonic Prime di Netflix si mostra velocemente in un trailer dedicato a tutte le serie TV animate in arrivo

Netflix ha offerto ai fan desiderosi un primo assaggio della sua prossima serie TV chiamata Sonic Prime. Nel febbraio 2021, Netflix ha rivelato di essere al lavoro su una nuova serie animata associata al popolare personaggio di SEGA Sonic the Hedgehog, anche se i dettagli sul progetto da allora sono stati scarsi.

E anche se non c'è ancora molto che sappiamo su Sonic Prime in generale, ora possiamo dare una prima occhiata al personaggio principale dello show. Rivelato oggi come parte di un nuovo video che ha messo in evidenza una serie di progetti animati in arrivo su Netflix, la piattaforma di streaming ha mostrato il primo filmato di Sonic Prime.

Il filmato in questione si concentra esclusivamente su Sonic stesso dando un breve assaggio dello stile di animazione che la serie avrà. Dopo uno sprint attraverso quella che sembra essere l'iconica zona di Green Hill Zone, Sonic viene quindi mostrato mentre prende un anello e parla con la telecamera prima di scappare rapidamente. Per adesso il video non è ancora presente nel nostro paese, ma qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni screnshot.

Sonic Prime sarà completamente indipendente rispetto al più ampio universo di Sonic the Hedgehog che la Paramount Pictures sta attualmente costruendo. Attualmente non c'è ancora una data di uscita.

Fonte: Eurogamer