Sonic Team sarebbe al lavoro su un nuovo gioco di Sonic in 2D

Secondo quanto riferito, una nuovo titolo in 2D per la lunga serie Sonic the Hedgehog sarebbe in fase di sviluppo presso SEGA. In particolare, si dice che Sonic Team stia lavorando al gioco senza "nessun coinvolgimento esterno". La notizia arriva dall'insider Zippo (via ComicBook.com), quindi tutto ciò che è emerso deve essere preso con la dovuta cautela.

Sonic Origins, una compilation composta da Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD verrà lanciata il prossimo mese, ma se le voci su un nuovo gioco sono vere, sarà il primo gioco di Sonic in 2D sviluppato esclusivamente da Sonic Team da un po' di tempo a questa parte.

Secondo quanto riferito, il nuovo gioco è un sequel dei giochi Sonic Advance e Sonic Rush, più o meno allo stesso modo in cui Sonic Mania è un sequel della line-up classica di Genesis / Mega Drive.

Con SEGA che si concentra su Sonic Frontiers, che dovrebbe essere lanciato entro il 2022, è probabile che il nuovo titolo in 2D uscirà nel 2023 o oltre. Anche se dobbiamo ancora attendere conferme ufficiali sull'esistenza del progetto.

Fonte: Nintendolife.