Sonic the Hedgehog, il regista vuole fare un film su Super Smash Bros.

Il regista dei film di Sonic the Hedgehog ha detto che gli piacerebbe realizzare un adattamento cinematografico di Super Smash Bros, ma ammette che la sua produzione sarebbe alquanto problematica.

Durante un'intervista a Jeff Fowler è stato chiesto come se se la sarebbe sentita a lavorare su un adattamento cinematografico di Super Smash Bros con la versione di Sonic come principale personaggio. Al che Fowler ha risposto: "Niente mi renderebbe più felice che lanciare tutti i personaggi in un battle royale e fare un grande film su Smash Bros.".

Il regista prosegue poi menzionando la logistica di un crossover così grande dicendo: "Probabilmente richiederebbe un po' di lavoro da parte degli avvocati prima che ciò possa accadere". Ciò non significa che Fowler sia contrario all'idea, poiché ha anche aggiunto sull'argomento: "Mettere Mario e Sonic sul ring, voglio dire, tutti morirebbero dalla voglia di vederli, giusto?".

Sonic the Hedgehog 2 è disponibile nelle sale cinematografiche italiane: a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

