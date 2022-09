PS5: Sony Bend Studio usera il Decima Engine per la sua nuova IP?

Non abbiamo molti dettaglisulla nuova IP alla quale Bend Studio sta lavorando , tranne che si tratti di un open world con feature multiplayer, come dichiarato dagli stessi autori di Days Gone lo scorso giugno. Il progetto per ora è misterioso, tuttavia ci pensa il profilo Linkedin di un membro del team a far trapelare alcune informazioni.

Si tratta di Mathew Seymour, ex membro di Naughty Dog che ha lavorato al progetto multiplayer di The Last of Us, e oggi facente parte di Bend Studio come game designer. Nel suo profilo Linkedin, Seymour spiega di essersi occupato della parte tecnica del gioco curando layout, densità della popolazione, design della mappa e rifiniture tecniche varie.

La parte più interessante tuttavia e quella dove lo sviluppatore, citando il lavoro svolto sulla nuova IP di Bend Studio, cita il Decima Engine, lasciando quindi intendere che il prossimo gioco di Sony utilizzerà il motore grafico di Guerrilla Games.

Ovviamente dagli studios non arrivano conferme o smentite, quindi attendiamo comunicazioni ufficiali, magari rilasciate quando verrà mostrato qualcosa di concreto del titolo.