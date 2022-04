Sony Bend Studio lavora a un successore spirituale di Syphon Filter per un insider

Molto è stato scritto su Sony Bend negli ultimi mesi. Dopo che Sony non era soddisfatta dei dati di vendita e delle recensioni di Days Gone, il seguito è stato cancellato. Ora però sembra che il team di sviluppo sia al lavoro su qualcosa di nuovo, secondo le indiscrezioni di un insider.

Secondo gli addetti ai lavori dell'account Twitter Oops Leaks, il titolo provvisorio di questo gioco è "Project Propaganda". Questo progetto sarebbe un successore spirituale di Syphon Filter e si svolgerebbe alla fine della Guerra Fredda, negli anni '80.

Proprio come Days Gone, si dice che anche il prossimo gioco di Sony Bend abbia un mondo aperto. Ma invece dell'azione, l'attenzione si focalizza maggiormente sulla furtività. Sarebbe una sorta di mix tra "Metal Gear Solid V" e "Hitman" e dovrebbero esserci anche elementi online e persino cooperativa. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

I'm a little skeptical about this but I've heard similar things from multiple sources. Development is in full swing despite the studio's frustration over the rejection of Days Gone sequel. However, I would not expect the game to be released in the next couple of years.