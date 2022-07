Sony registra un brevetto che suggerisce un possibile nuovo MMO

Mentre il panorama dei giochi online si evolve con nuove idee, Sony continua a depositare brevetti che potrebbero plasmare il futuro dell'azienda e del marchio PlayStation. Un brevetto depositato da Sony descrive un "sistema di elaborazione di MMO", che potenzialmente si collega ai piani dell'azienda di creare più giochi live service negli anni a venire.

Nel corso del 2022, Sony ha ribadito i suoi piani di investimento nel settore dei giochi live-service con acquisizioni e una serie di nuovi giochi in fase di sviluppo. L'acquisizione di Bungie da parte di Sony è un chiaro segno dell'intenzione di portare sotto l'ombrello di PlayStation Studios talenti con anni di esperienza nei giochi live-service. Lo scorso febbraio, Sony ha confermato l'intenzione di pubblicare almeno 10 giochi live-service entro il 2026. Uno di questi nuovi giochi live-service sarà un nuovo gioco multiplayer per PlayStation 5 realizzato da Haven Studios di Jade Raymond. Haven Studios è un altro importante studio acquisito da Sony quest'anno.

Gli MMO sono i pionieri del moderno gioco live-service e Sony sta prendendo in considerazione questo genere con un nuovo brevetto. Il nuovo brevetto di Sony illustra un sistema di elaborazione MMO che utilizza varie reti, unità di calcolo e il cloud. Secondo il brevetto, computer vengono assegnati all'elaborazione dell'interattività tra uno o più utenti nel mondo di gioco. Quando il numero di utenti supera il limite predeterminato di una regione, vengono assegnate delle sottoregioni e dei computer aggiuntivi per continuare a elaborare l'interattività nel mondo di gioco.

Come illustrato nel diagramma, ogni unità di calcolo trasmette le informazioni attraverso una rete e all'elaboratore centrale. Questo sistema di elaborazione MMO sarà probabilmente utilizzato in un nuovo titolo PlayStation, dato che il richiedente del brevetto è Sony Interactive Entertainment. Inoltre, il brevetto è un potenziale segnale del fatto che PlayStation porterà gli MMO di terze parti su PlayStation 5.

MMO come Final Fantasy XIV e Warframe continuano ad avere successo finanziario e ad attrarre nuovi giocatori. Il genere MMO ha dimostrato di avere successo sulle console moderne e Sony potrebbe ottenere benefici simili con un MMO ben sviluppato su PlayStation 5. Fortunatamente, Sony sta rafforzando la sua libreria di giochi di PlayStation 5 con titoli attesi come The Last of Us: Part 1 e God of War: Ragnarok, mentre si tuffa nello spazio dei servizi live.

