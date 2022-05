Sony e Bungie, l'acquisizione potrebbe tardare sei mesi per un'indagine della Federal Trade Commission

L’acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari riceverà un’investigazione ad hoc da parte della Federal Trade Commission, com’è prassi per le acquisizioni multimiliardarie: in sostanza, bisognerà aspettare l’approvazione del governo.

Sia nel caso del matrimonio tra Sony e Bungie che in quello di Microsoft e Activision-Blizzard, è molto più probabile che i procedimenti vadano lisci e, prima o poi, l’acquisizione verrà finalizzata, com’è stato per l’acquisizione del gruppo Zenimax da parte di Microsoft, finalizzata qualche mese più tardi rispetto all’annuncio pubblico.

The Information, comunque, riporta che l’acquisizione di Bungie potrebbe slittare di almeno sei mesi: la FTC vuole investigare sul futuro di Bungie e sull’eventuale esclusività dei suoi prossimi progetti (avendo Sony detto, in origine, che i creatori di Halo e Destiny sarebbero rimasti indipendenti).

Il ritardo nella finalizzazione dell’accordo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Sony se dovesse presentarsi l’occasione di una nuova acquisizione: l’ipotesi più vociferata è quella che vorrebbe Square Enix entrare tra le fila di Playstation, ma per il momento si tratta solo di un rumor.

