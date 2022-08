Sony: forte calo in borsa dopo la diminuzione dei profitti e si teme per il nuovo PlayStation Plus

Non è un periodo roseo per Sony. Sono diversi i numeri in calo rispetto l'anno scorso, con quello dei profitti che sicuramente ha un impatto maggiore, soprattutto per gli investitori. Il valore di Sony Group Corp. è infatti andato giù del 7%, con un utile rivisto e che vedrà una cifra di 1,11 trilioni di Yen a fronte dei 1,16 dell'anno precedente.

Deludente anche il trimestre aprile-giugno sulla vendita di giochi, che vede un netto calo rispetto lo stesso periodo del 2021: si contano infatti 47,1 milioni di copie vendute su PlayStation 4 e PlayStation 5 contro le 63,6 dell'anno scorso ma cala anche il tempo trascorso degli utenti con il software, diminuito del 15% in quest'ultimo trimestre.

"Sebbene sia possibile incolpare per questa situazione una crescita delle vendite di PS5 debole, poco più del 4% su base annua, la vera ragione sembrano essere i costi di sviluppo più elevati che l'azienda ha messo in campo attraverso l'acquisizione aggressiva di sviluppatori", ha affermato Amir Anvarzadeh di Asymmetric Advisors. "Quello che pensiamo sia cruciale per il futuro è quanto il suo servizio di streaming lanciato di recente, in cui gli utenti hanno accesso a centinaia di titoli più vecchi, influenzerà sulle vendite di dei giochi"

Il nuovo PlayStation Plus infatti potrebbe portare a un'ulteriore diminuzione delle vendite di titoli su console, un contesto che in casa Sony è diverso da quello Microsoft, visto che la casa giappone conta molto su i diversi blockbuster AAA che produce. La produzione di nuove PS5 sembra poi andare a rilento e la situzione generale non sembra migliorare. Risulta comunque molto difficile pensare che questo periodo di contrazione possa continuare a lungo, visto anche l'arrivo di God of War: Ragnarok nei prossimi mesi, così come il nuovo PSVR2.

Fonte: Bloomberg