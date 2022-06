Sony si espande e forma un nuovo dipartimento software business in Cina

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la formazione di un dipartimento software business in Cina poiché la sua ultima console, PS5, ha registrato buonissimi dati nella regione.

Il nuovo dipartimento sarà guidato da Sean Kelley, che in precedenza era a capo delle operazioni di PlayStation in Cina. La notizia arriva quando Sony ha rivelato quanto sia cruciale il mercato cinese per il suo business delle console.

Inoltre, i nuovi dati rivelano che l'ultima console di Sony ha venduto 2,7 volte tanto quanto PS4 durante lo stesso periodo del suo ciclo di vita. Non solo, ma anche la spesa per gli abbonamenti a PlayStation Plus sono superiori rispetto all'a generazione passata.

Sony Interactive Entertainment announced on June 1 that it has established a new China Software Business Department that will be led by Sean Kelly



