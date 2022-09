Sony: Esclusive PlayStation “saranno come i film”

Shuei Yoshida, capo della divisione di PlayStation Indies, ha paragonato le esclusive della console Sony ad i film, spiegando le motivazioni dietro al non rilascio al day one dei titoli nel PlayStation Plus. Parlando di tipi di giochi infatti Yoshida ha spiegato che, come avviene nei film che escono prima nei cinema e poi in tv, così accadrà per i giochi sui servizi in abbonamento.

Questo esempio spiega la visione di Sony sui suoi servizi in abbonamento, concentrandoci soprattutto sui tre tier di PlayStation Plus:

Shuhei Yoshida says PlayStation 1st party titles are like film experiences:



“a movie comes out at the theatre first, then goes to pay per view or a subscription service or free TV, every time generating new revenue and reaching out to a broader audience”https://t.co/sJXSbucVg9 pic.twitter.com/HWnTD1kVbk — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) September 23, 2022

"Per quanto riguarda PlayStation Plus Extra, il nostro approccio riguarda l'aiuto nella gestione del ciclo vitale dei giochi per i publisher. Io ero incaricato della gestione dei giochi first party in PlayStation, dunque so che vengono trattati come dei film", ha spiegato Yoshida. "Un film esce prima al cinema, poi passa alla pay per View, o ai servizi su abbonamento, o infine anche alla TV gratuita. Ogni volta genera nuovi ricavi e raggiunge un pubblico più ampio".

Così dicendo uno dei manager più importanti di Sony ha spiegato come sarà difficile vedere, oggi come in futuro, titoli first party o tripla A al day one su PlayStation Plus.