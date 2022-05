Sony punta ai live service con un investimento di $60 milioni per AccelByte

L'interesse di Sony per i giochi live service sta aumentando. La società ha in produzione dieci giochi multiplayer online in stile Fortnite e ha appena speso miliardi per acquistare Bungie e investire in Epic Games. Ora Sony ha messo di nuovo mano al portafoglio, investendo nella società di software AccelByte.

Si tratta di una startup responsabile della creazione di strumenti di back-end che possono aiutare a potenziare i giochi live service, inclusi quelli come Payday 2. Fornisce funzionalità per analisi, monetizzazione in game e altro ancora.

Vedendo il nuovo investimento, è lecito ritenere che Sony stia utilizzando la tecnologia per i suoi titoli in arrivo. È una delle tre società, insieme a Galaxy Interactive e NetEase, che ha contribuito a un investimento di 60 milioni di dollari nell'organizzazione.

Non sorprende che il fondatore di AccelByte Junaili Lie abbia lavorato in precedenza per Epic Games e l'obiettivo della sua azienda è fornire strumenti AAA a sviluppatori grandi e piccoli. Con l'esplosione del numero di giochi live, questo probabilmente si rivelerà un astuto investimento da parte di Sony, poiché è destinata a recuperare i suoi soldi man mano che AccelByte crescerà.

Fonte: Pushsquare.