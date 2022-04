Sony potrebbe tornare al multiplayer gratuito su PS4 e PS5, secondo un insider

Il leaker Oops Leaks su Twitter ha approfittato di un post in cui comunicava che Sony potrebbe cominciare ad annunciare le grandi produzioni all'infuori dai grandi eventi per raggiungere in una postilla che “è molto probabile che vedremo un ritorno dell'online gratuito se il nuovo PS Plus avrà successo”.

Poter giocare online gratuitamente non si vedeva sulla piattaforma di Sony dall’era PS3, e anche se alcune produzioni consentono di giocare online nonostante non si sia abbonati al PS Plus (come Fortnite e Warzone), rivedere un online completamente gratuito sarebbe un ritorno ben accetto.

Sony is considering the possibility of announcing some major games outside of big events. Some titles may be announced separately to distribute media attention.



There's also a high chance we'll see a free online play comeback if the new PS Plus will be successful. pic.twitter.com/sdUm2WfN4J — Oops Leaks (@oopsleaks) April 17, 2022

In teoria, i vari tier della rimodulazione del Playstation Plus potrebbero dimostrarsi abbastanza redditizi da permettere di offrire e manutenere l’offerta online di base, cioè solo multiplayer gratuito. In pratica, questo è come al solito un leak non confermato, pertanto è bene prenderlo come tale.