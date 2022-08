Sony sta considerando gli NFT targati Playstation?

La settimana scorsa Sony è stata molto criticata quando ha annunciato i PlayStation Stars, un programma di collezionabili che sembrano molto simili agli NFT. L’azienda ha comunque spiegato di non voler utilizzare alcuna tecnologia blockchain con Stars e questi non saranno vendibili. Comunque, un sondaggio di EVO rileva come ci sia un interesse da parte del colosso videoludico, o di qualche suo dipendente, di entrare nel mercato degli NFT nonostante l'implosione rilevata negli ultimi mesi.

La domanda del sondaggio è legata ad una “quest” per poter vincere una maglietta, e potrebbe testimoniare che Sony sia interessata al mercato NFT, che risulta comunque essere molto lucrativo.

Hey @wario64 a special PlayStation quest at EVO is asking players about what gaming NFTs they want to see from PlayStation. pic.twitter.com/Vwd5Q3cHn1