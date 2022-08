Sony mette in ordine il Playstation Store

Molti di voi lo sapranno già, ma ultimamente il PlayStation Store è stato letteralmente invaso da giochi copia e incolla, la maggior parte dei casi messi li apposta per essere platinati in 60 secondi. Navigare nello store è diventato quindi un incubo, con questa inondazione di cloni che impedisce una sava ricerca. Questo è diventato un bel problema, ma a quanto pare Sony ha deciso di porvi rimedio.

Infatti con l’ultimo firmware delle console è stato fatto un aggiustamento, visibile anche sul sito del PlayStation Store. La barra “Nuovi Giochi” adesso vede la categoria “Best Selling” all’opposto di Data di release. Questo significa, che al momento della ricerca, sarù molto più faciel trovare Cult of the Lamb ed Arcade Paradise, piuttosto che The Jumping Noodles Turbo e The Pig Quiz.

Questo aiuterà sicuramente i giocatori a trovare i titoli più richiesti, senza che giochi a breve consumo siano d’intralcio alla ricerca.

Fonte: Pushsquare