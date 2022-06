INZONE è il nuovo brand legato al gaming di Sony, tra nuovi monitor e headset

Come da vari rumor precedenti, abbiamo avuto la conferma di INZONE al Sony Showcase of New Products, un nuovo brand legato al gaming ad alte prestazioni. Per l'occasione sono stati presentati nuovi monitor e headset, più un software specifico per la gestione di questi su PC.

I primi a essere presentati sono stati i monitor M9 e M3, accomunati dalla dimensione (27 pollici) ma molto diversi per caratteristiche. Il primo vanta una risoluzione 4K HDR con un tempo di risposta Gray to Gray di 1ms, con supporto a Nvidia G-Sync, HDMI 2.1 e 144Hz. Possiede inoltre l'Auto HDR Tone Mapping in grado di autosettarsi al meglio, riconoscendo il contenuto a schermo. Compatibile pienamente con PlayStation 5.

M3 invece è un full HD a 240Hz, con stesso supporto a G-Sync e HDMI 2.1 ma la differenza sostanziale sta nel suo supporto, complesso a prima vista ma in grado di salvare parecchio spazio sulla scrivania. Su entrambi i monitor troviamo feature esclusive come l'FPS Game Picture mode, che agisce sul contrasto rendendo più visibili i nemici a schermo e uno speciale switch che permette di controllare due PC con un singolo mouse.

Oltre ai monitor c'è spazio anche per nuove cuffie, con le H9 H7 (wireless) e H3 cablate. Queste headset sono dotate di 7.1 digitale grazie al software specifico INZONE e sistemi in grado di riprodurre i suoni a bassissime frequenze, regalando bassi e una fedeltà decisamente sopra la media.

Questi sistemi saranno disponibili dal mese di luglio, anche se ancora non sono disponibili i prezzi.