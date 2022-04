Sony ha creato un team PlayStation per 'preservare i giochi'

Sembra che PlayStation abbia formato un "team di conservazione" che potrebbe essere incaricato di preservare i titoli PlayStation Classics, secondo i post di LinkedIn e l'account Twitter di Garrett Fredley, un nuovo Senior Build Engineer dell'azienda.

I suoi post suggeriscono infatti che questo team sarà specificamente dedicato alla conservazione del gioco, portando a sperare che ciò culminerà nella tanto richiesta emulazione di titoli PS3 o, almeno, nel lavoro d'archivio per la vasta libreria di giochi PlayStation legacy.

"Oggi è il mio primo giorno come Senior Build Engineer per PlayStation, una delle loro prime assunzioni per il team di preservazione appena creato. La conservazione dei giochi è stata la mia prima passione professionale. È stata la mia prima incursione nel mondo dell'ingegneria del software e in un mondo di cui così tanti non sono a conoscenza...assicuriamoci che la storia del nostro settore non venga dimenticata!" si legge nel post.

Non è chiaro quali saranno le priorità per questo nuovo team di preservazione dei giochi per Playstation. Lo stesso Fredley ha tre anni di esperienza come ingegnere del software presso Electronic Arts, come indicato nella sua pagina principale del profilo LinkedIn, dove ha diretto "gli sforzi di conservazione per il franchise FIFA, con conseguente archiviazione completa di più titoli". Non ci resta che attendere e vedere cosa ha in serbo PlayStation per i suoi giocatori.

Fonte: VGC