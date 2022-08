Sony e Tencent acquisiscono il 30,34% di FromSoftware

Kadokawa Corporation, società madre di FromSoftware, ha annunciato che Sixjoy Hong Kong, società controllata da Tencent Holdings, e Sony Group, società controllata da Sony Interactive Entertainment hanno acquisito nuove azioni in FromSoftware.

Grazie all'assegnazione a terzi, Sixjoy Hong Kong deterrà il 16,25% delle azioni di FromSoftware e Sony Interactive Entertainment il 14,09%. Kadokawa Corporation rimane il maggiore azionista della società con il 69,66% delle azioni.

"Il Gruppo Kadokawa sostiene una "combinazione di media globali e tecnologia" come strategia fondamentale che combina la creazione stabile di proprietà intellettuali (IP) costituita da una varietà di contenuti di portfolio principalmente nei settori delle pubblicazioni, dei video, dei giochi, dei servizi web e dell'istruzione, nonché la diffusione di IP su scala globale attraverso l'uso esteso della tecnologia, cercando di ottenere una crescita sostenuta e di migliorare il valore aziendale in una prospettiva a medio e lungo termine", si legge nel comunicato stampa.

"FromSoftware sta guidando il business dei videogiochi, in quanto ha continuamente creato opere famose in tutto il mondo, come Sekiro: Shadows Die Twice e Elden Ring, sfruttando la sua avanzata forza di sviluppo di IP. Nell'ottica di un'ulteriore espansione del business dei videogiochi, il Gruppo considera il potenziamento delle capacità di creazione, sviluppo e distribuzione della proprietà intellettuale dei videogiochi come una delle massime priorità del Gruppo. In linea con questa politica, la Società ha deciso di affidare a FromSoftware il reperimento di fondi tramite un'assegnazione di terzi a Sixjoy e SIE".

Parlando di videogiochi in sviluppo presso FromSoftware, sembra proprio che lo studio sia pronto per il suo prossimo passo dopo il successo di Elden Ring. All'inizio di questo mese, infatti, è emerso che il nuovo titolo di FromSoftware è praticamente pronto.

Fonte: Gematsu.