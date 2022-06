Sony si starebbe preparando a lanciare tre nuovi headset

In rete è spuntato un nuovo trio di cuffie da gioco di Sony, nello specifico tre cuffie Sony Inzone serie H: H3, H7 e H9. Tutte e tre le cuffie sarebbero dotate di un suono spaziale a 360 gradi per i giochi. La notizia proviene dal sito 91mobiles e dall'informatore Steve Hemmerstoffer, altrimenti noto come @OnLeaks su Twitter.

Le Inzone H3 di Sony, più economiche, sembrano cuffie cablate con un microfono nero che fuoriesce dal padiglione auricolare sinistro. Dispongono di una porta USB Type-C, di un pulsante per attivare la cancellazione del rumore o la modalità Ambient Sound, di un indicatore LED e di una rotella per il volume accanto al microfono.

Le Sony Inzone H7 sembrano avere un aspetto molto simile alla controparte H3, con l'eccezione di uno stelo del microfono bianco. Dotato di connettività wireless tramite Bluetooth, l'H7 dispone di un pulsante di accensione e di un pulsante di gioco/chat lungo il padiglione destro. Insieme al dispositivo vengono forniti un dongle USB e un cavo USB Type-C per collegarlo al computer o alla console.

Il modello premium Sony Inzone H9 sembrano simili all'H7, ma include la cancellazione del rumore e una luce LED aggiuntiva. Per il resto, la posizione del microfono e dei pulsanti è essenzialmente la stessa dell'H7. Il report non fornisce una data di uscita per queste tre cuffie né menziona un prezzo. Inoltre, non è chiaro se la serie H Inzone avrà più di questi tre modelli nella sua gamma.

