Sora di Kingdom Hearts come cameo nel film di Cip & Ciop ma i fan accusano di aver copiato una fan art

Chip & Ciop Agenti Speciali ha un sacco di cameo diversi, tra cui Ugly Sonic, South Park, The Simpsons e My Little Pony solo per citarne alcuni. Una delle scene del film, che è stata precedentemente mostrata nel trailer, ha probabilmente la più grande collezione di cameo sotto forma di diverse parti rimosse dai personaggi dei cartoni animati.

Un personaggio che fa la sua apparizione qui è Sora di Kingdom Hearts, i cui capelli e la Kingdom Key possono essere visti in diversi sacchetti di plastica. Questo dovrebbe essere un piccolo cameo divertente che è motivo di celebrazione, ma la scena è ora accusata di utilizzare fan art senza permesso.

Come sottolineato da più utenti Twitter, l'immagine dei capelli di Sora utilizzata nel film è stata "rubata" da una fan art realizzata dall'utente DeviantArt kimbolie12. Un altro utente ha messo a confronto l'immagine del film con la fanart e si tratta chiaramente della stessa immagine.

Disney possiede i diritti su Sora e quindi su Kingdom Hearts, quindi avrebbe potuto utilizzare un'immagine ufficiale del franchise. Non si capisce perché abbia dovuto usare una fanart senza probabilmente chiedere il permesso all'autore.

Fonte: GameRant