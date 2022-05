Soulframe è il dopo Warframe? Digital Extremes registra il marchio

Il gioco di ruolo d'azione Warframe è disponibile ormai da nove anni. Da allora sono state pubblicate undici espansioni e numerosi aggiornamenti, rendendo il titolo una delle più grandi avventure di fantascienza. Ora il prossimo capitolo potrebbe essere presto introdotto.

Digital Extremes ha depositato un nuovo marchio in Europa. Da ieri in pratica il marchio Soulframe è stato tutelato. Tuttavia, non ci sono ulteriori dettagli al riguardo. Di conseguenza, si può ipotizzare che sia un successore di Warframe o semplicemente una nuova avventura che gli sviluppatori vogliono iniziare.

I fan dovranno comunque essere pazienti prima di sentire qualcosa su Soulframe. Digital Extremes potrebbe utilizzare il TennoCon di quest'anno per un annuncio. L'evento si svolgerà il 16 luglio 2022 in formato solo digitale, con gli sviluppatori che promettono una giornata ricca di rivelazioni entusiasmanti.

Per adesso quindi ci sono solo ipotesi che ruotano attorno a questo marchio registrato. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni proprio da Digital Extremes.

