Soundfall è un interessante action game musicale annunciato per Nintendo Switch disponibile ora

Il Nintendo Indie Showcase è finito qualche minuto fa ma i giocatori hanno potuto dare uno sguardo ad una serie di giochi e lanci a sorpresa. Uno di questi è Soundfall, in arrivo su Nintendo Switch proprio oggi.

Soundfall è un dungeon crawler ispirato alla musica dove otterrete più punti e infliggerete più danni combattendo a ritmo di musica. È un po' come Bullets Per Minute, solo che è in terza persona e non sono presenti canzoni metal.

Il gioco presenta cinque eroi, Melody, Jaxon, Lydia, Brite e Ky. Tutti e cinque sono persone musicalmente dotate della Terra, portate nel mondo della musica, Symphonia. Potete giocare a Soundfall da soli o in cooperativa con quattro amici in locale o online. Ogni eroe ha un attacco speciale unico e un'abilità suprema unica. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Come abbiamo detto, Soundfall sarà disponibile in giornata, perciò fate un giro sull'eShop!