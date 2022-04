Source of Madness, l'oscuro roguelite ispirato a Lovecraft ha una data di uscita

Dopo un periodo di accesso anticipato lanciato a settembre 2021 su Steam, il roguelite Source of Madness ha ora una data di uscita e un nuovo trailer pubblicato su YouTube. Non dovremo aspettare molto, dato che il gioco uscirà tra poco più di un mese, esattamente l'11 maggio.

Secondo la sua descrizione, Source of Madness è un cupo roguelite d’azione a scorrimento orizzontale basato sulla generazione procedurale e sull’apprendimento automatico dell’IA. In veste di accolito, dovrete lanciarvi in un’angosciosa odissea all’interno di un contorto mondo d’ispirazione lovecraftiana, e starà a voi svelare i segreti cosmici delle Terre di Creta e della Torre della Follia, una fortezza lunare ammantata di mistero.

Il viaggio riserverà molte sorprese per i giocatori, ad iniziare dai nemici che si incontreranno lungo questo viaggio. La migliore risorsa per affrontarli sta nella manipolazione di diversi incantesimi di combattimento, che potete sviluppare durante la vostra avventura tramite l'albero delle abilità fornito a questo scopo.

Vi ricordiamo che Source of Madness sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch dall'11 maggio.

Fonte: Videogamer