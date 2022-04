South of the Circle annunciato per PC e console dagli autori di Frostpunk e This War of Mine

Due anni fa ha debuttato su Apple Arcade South of the Circle, titolo sviluppato da State of Play e 11 Bit Studios, autori di Frostpunk e This War of Mine. Il genere non cambia ma il mood è totalmente diverso, già da una palette di colori decisamente più allegra.

South of the Circle è ambientato negli anni '60 in piena Guerra Fredda, in Antartide. Il tremendo freddo dell'ambiente è contrapposto al calore affettivo generatosi attraverso i ricordi del protagonista, sopravvissuto a un atterraggio di emergenza. Più la situazione si farà difficile più i ricordi saranno confusi, in un mix tra realtà e fantasia.

"South of the Circle è una di quelle cose da amore a prima vista", afferma Marek Ziemak, External Development Director presso 11 bit studios. “La sensibilità narrativa e artistica del gioco ci ha subito affascinato. South of the Circle è fortemente ispirato alla narrazione cinematografica di livello mondiale, il che lo rende un po' diverso dai nostri titoli precedenti. Una volta che i giocatori sperimenteranno la sua narrativa istantaneamente coinvolgente e ricca di emozioni, siamo convinti che capiranno perché volevamo averlo nel nostro portfolio editoriale. E siamo entusiasti di poter iniziare a lavorare con State of Play poiché è uno studio che è nel nostro radar da molto tempo". Non è stata comunicata ancora una data d'uscita ufficiale ma il porting sarà disponibile su PC e console. Ulteriori dettagli verranno svelati più avanti.