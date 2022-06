Space Bob Vs. The Replicons è una sorta di No Man's Sky in 2D tutto da scoprire!

Certi titoli indie meritano di avere uno spazio e Space Bob vs. The Replicons è uno di questi: pubblicato nel 2018, anche se non è tra i titoli indie più conosciuti, è un divertente action-roguelike con una configurazione unica e meccaniche piacevolmente impegnative. Si tratta di un particolare titolo che può piacere ai fan di No Man's Sky.

Space Bob cerca di superare il suo primo giorno di lavoro, volando da un pianeta all'altro in cerca di salvataggio, ma i Replicon stanno cercando di sradicare l'umanità dall'universo. Bob esplora un pianeta generato casualmente dopo l'altro, alcuni rocciosi, altri acquosi, alcuni cavernosi e alcuni persino ostili e meccanici.

Mentre la sua nave principale rimane in orbita sopra i piccoli pianeti, Bob ha un razzo che ha propulsori abbastanza forti da sollevare un carico di minerali e altri rottami legandoli allo scafo. Tutto ciò che può essere estratto dal pianeta viene poi riportato sulla nave, sia esso minerale, organico o i rottami lasciati dai Replicon sconfitti, e tutto viene riciclato per aggiornare l'equipaggiamento di Bob in modo da sopravvivere sul pianeta successivo.

Dopo che Space Bob vs. The Replicons è uscito nel 2018, ha ricevuto un paio di aggiornamenti, l'ultimo sei mesi dopo il lancio a marzo 2019. Come dettagliato in un post alla pagina Steam del gioco a maggio, la fine degli aggiornamenti era dovuta a una combinazione di esaurimento e motivi di salute personale, inoltre era abbastanza chiaro che il gioco non sarebbe decollato.

Tuttavia, Space Bob meritava un'ultima possibilità, quindi, riposato e in grado di pensare allo sviluppo del gioco è iniziato il lavoro su una demo. Oltre alla demo lo sviluppatore nel frattempo ha lavorato anche ad un aggiornamento che ha rielaborato in modo approfondito i controlli, il combattiment, il bilanciamento della difficoltà e una nuova modalità.

Nell'attesa della demo, se vi interessa, potete già acquistare il gioco completo, visto che costa 2,99 euro. E' in sconto fino al 7 luglio perciò approfittatene.

Fonte: Rock Paper Shotgun