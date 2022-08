Space for Sale nel trailer d'annuncio ci trasforma nel bizzarro proprietario di un intero sistema solare

THQ Nordic è in vena di reveal nell'evento di stasera e tra le novità assolute del THQ Nordic Showcase troviamo anche Space for Sale.

In questo gioco che ricorda per alcuni aspetti quanto proposto da Astroneer, vestiremo il ruolo di un novello proprietario di un intero sistema solare che avrà il compito di costruire tutto il necessario per permettere a tanti simpatici alieni di trovare la propria casa.

Space for Sale non ha una data di uscita ma per ora è stato confermato per PC e promette di far vivere la propria avventura anche in co-op.