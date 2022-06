Spec Ops The Line compie 10 anni e Yager festeggia una piccola perla da non dimenticare

Il 26 giugno del 2012 usciva su PS3 e Xbox 360 Spec Ops The Line. Sono quindi passati esattamente 10 anni dal lancio del titolo, e Yager ha deciso di festeggiare la ricorrenza con i fan.

Lo studio ha deciso di celebrare i 10 anni di Spec Ops The Line con un post su Twitter:

"Dieci anni fa usciva Spec Ops: The Line. È pazzesco che sia già passato così tanto tempo e che così tanti di voi ci stiano ancora giocando. Siamo incredibilmente grati per il continuo amore che riceviamo per la realizzazione di questo gioco. Grazie per il supporto degli ultimi anni!"

Spec Ops The Line non ha avuto il successo sperato a livello di vendite e, questo, ha messo in discussione un poteziale sequel. Bisogna considerare anche che Yager sta attualmente lavorando al progetto The Cycle Frontier, quindi uno Spec Ops The Line 2 sembra improbabile, almeno per il momento.

Nonostante le poche copie piazzate, Spec Ops The Line è stato parecchio apprezzato dai fan e dalla critica specializzata.

Ten years ago Spec Ops: The Line was released. It is crazy that it´s already such a long time ago and that so many of you are still playing it. We´re incredibly grateful for the ongoing love that we receive for making this game. Thank you for the support over the past few years! pic.twitter.com/GkfS7tIuji — YAGER (@YAGERdev) June 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda un potenziale sequel, si è espresso anni fa anche il managing director di Spec Ops The Line, Timo Ullman, che sembrava escludere ulteriori titoli della serie in seguito all'insuccesso commerciale.

Fonte: Twitter.