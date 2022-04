Spider-Man 2 e Wolverine sono solo l'inizio? Insomniac potrebbe essere al lavoro su un nuovo Resistance

Insomniac Games sta attualmente lavorando a Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, ma sembra che lo studio di Sony abbia anche altro in cantiere.

Stando a quanto emerso di recente, il team starebbe lavorando a un progetto multiplayer.

La notizia proviene da un annuncio di lavoro riportato su Twitter, dove si afferma che Insomniac è alla ricerca di un Senior Gameplay Manager da impiegare su un nuovo titolo.

Ovviamente, i fan hanno subito iniziato a ipotizzare di quale progetto potrebbe trattarsi e alcuni pensano che lo studio di PlayStation potrebbe essere al lavoro sul ritorno di Resistance.

La serie si è fermata a Resistance 3, che non ha avuto il successo sperato. Su PlayStation Vita, invece è arrivato Resistance Burning Skies che, come accaduto con il terzo capitolo, non ha riscosso troppo successo.

Insomniac Games confirms they're working on a new multiplayer project in addition to Spiderman 2 and Wolverine.

New Resistance perhaps?



New Resistance perhaps? 👀 #PS5 @insomniacgames https://t.co/YNitXQHH6P pic.twitter.com/6uGkNf1AqI